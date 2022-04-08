Фонд Ахметова передал еще 1,5 тысяч продуктовых наборов для жителей Киевской области

Фонд Рината Ахметова передал 1,5 тысячи продуктовых наборов для жителей сел Лукьяновка, Рудницкое и Победа, входящих в состав Барышевской территориальной общине Броварского района Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Всего наборы от фонда уже получили более 5 тысяч жителей области. В состав наборов вошли продукты первой необходимости, в частности: сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, а также консервированное тушеное мясо.

Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.