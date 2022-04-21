Фонд Ахметова передал в Черниговскую область более 10 тысяч продуктовых наборов

В частности, сегодня фонд передал для жителей региона еще более тысячи продуктовых наборов. В составе наборов: сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, а также консервированное тушеное мясо.

Таким образом для жителей Черниговской области фонд уже передал более 10 тысяч наборов выживания.

Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.