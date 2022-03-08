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Фонд Ахметова передал в больницы медикаменты для экстренной помощи

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Вторник 08 марта 2022 09:50
Фонд Ахметова передал в больницы медикаменты для экстренной помощи Фото: Фонд Ахметова передал в больницы медикаменты для экстренной помощи (РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал более 40 тысяч единиц медикаментов для экстренной помощи передал больницам Запорожской области. Это прежде всего антисептики, антибиотики, средства для обработки ран и многое другое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Все закупки координируются с Минздравом, поэтому медикаменты распределяются в государственные клиники.

В целом Фонд Рината Ахметова уже купил и передает минздраву более 160 тыс. единиц медикаментов для Запорожской, Донецкой, Киевской областей.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Ринат Ахметов
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