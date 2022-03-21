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Фонд Ахметова передал 27 тонн продуктовых наборов для трех областей

Фото: Фонд Ахметова передал 27 тонн продуктовых наборов для трех областей (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компания "ДТЭК ВИЭ" совместно с Фондом Рината Ахметова передали 27 тонн гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов для жителей Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

Продуктовые наборы включают муку, дрожжи, макаронные изделия, крупы, рис, мясо тушеное, сахар, чай, подсолнечное масло.

Все это представители местных общин уже в ближайшие дни смогут передать жителям, которые имеют такую потребность.

Поставщиком выступила компания Fozzy Group, которая способствовала быстрой отгрузке продуктов, а "Укрпочта" - доставке в сортировочный пункт. Все товары имеют удобную фасовку для распределения. Общая стоимость продуктовых наборов составляет 1,2 млн грн.

"ДТЭК ВИЭ продолжает отслеживать ситуацию на территориях ведения бизнеса и продолжит оперативно реагировать на потребности местных жителей, оказывая соответствующую гуманитарную помощь", - сообщили в компании.

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Ринат АхметовГуманитарная помощь