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Фонд Ахметова передал 134 тысячи медикаментов Харькову

Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал 134 тысячи медикаментов Харькову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Всего с начала войны государственные больницы разных регионов Украины уже получили от Фонда Рината Ахметова более 430 тысяч единиц лекарств.

Это антисептики, антибиотики, средства для обработки ран, обезболивающие препараты и другие. Их перечень был определен в координации с Министерством здравоохранения Украины.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасений жизней". За 16 лет работы фонд помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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ХарьковРинат Ахметов