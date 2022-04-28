Фонд Ахметова передает 10 тысяч продуктовых наборов в Кривой Рог

Фонд Рината Ахметова передает Кривому Рогу 10 тысяч наборов с продуктами первой необходимости. Прежде всего они предназначены для переселенцев, которые эвакуировались с территорий, где ведутся активные боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав продуктовых наборов вошли: макароны, мука, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье. Всего такие наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.