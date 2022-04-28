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Фонд Ахметова передає 10 тисяч продуктових наборів до Кривого Рогу

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Четвер 28 квітня 2022 10:45
Фонд Ахметова передає 10 тисяч продуктових наборів до Кривого Рогу Фото: Фонд Ахметова передає 10 тисяч продуктових наборів до Кривого Рогу (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передає Кривому Рогу 10 тисяч наборів із продуктами першої необхідності. Насамперед вони призначені для переселенців, які евакуювалися із територій, де ведуться активні бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу продуктових наборів увійшли: макарони, борошно, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво. Загалом такі набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.

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