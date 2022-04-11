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Фонд Ахметова отправил помощь для жителей Ирпеня и Бучи

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Понедельник 11 апреля 2022 17:34
Фонд Ахметова отправил помощь для жителей Ирпеня и Бучи Фото: Фонд Ахметова отправил помощь для жителей Ирпеня и Бучи (пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова отправил для жителей Ирпеня и Бучи партию гуманитарной помощи. Это 2 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В частности, в наборах сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, а также консервированное тушеное мясо.

В целом наборы выживания от фонда уже получили более 7,5 тысяч жителей Киевской области. Всего продуктовые наборы получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Ирпень Буча Гуманитарная помощь
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