Фонд Ахметова відправив допомогу для мешканців Ірпеня та Бучі
Фото: Фонд Ахметова відправив допомогу для мешканців Ірпеня та Бучі (прес-служба фонду)
Фонд Ріната Ахметова відправив для мешканців Ірпеня та Бучі партію гуманітарної допомоги. Це 2 тисячі наборів із продуктами першої необхідності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Зокрема, у наборах згущене молоко, борошно, макарони, цукор, а також консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом набори виживання від фонду вже отримали понад 7,5 тисяч жителів Київської області. Усього продуктові набори отримають 200 тисяч українців.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.
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