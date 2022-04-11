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Фонд Ахметова відправив допомогу для мешканців Ірпеня та Бучі

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Понеділок 11 квітня 2022 17:34
Фонд Ахметова відправив допомогу для мешканців Ірпеня та Бучі Фото: Фонд Ахметова відправив допомогу для мешканців Ірпеня та Бучі (прес-служба фонду)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова відправив для мешканців Ірпеня та Бучі партію гуманітарної допомоги. Це 2 тисячі наборів із продуктами першої необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Зокрема, у наборах згущене молоко, борошно, макарони, цукор, а також консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом набори виживання від фонду вже отримали понад 7,5 тисяч жителів Київської області. Усього продуктові набори отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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