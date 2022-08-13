Фонд Ахметова отправил очередную партию помощи в Винницу

Фонд Рината Ахметова передал в центр комплексной поддержки переселенцев из Мариуполя в Виннице очередную партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Кроме гуманитарной помощи, внутренне перемещенные лица из Мариуполя могут получить в центре юридическую, медицинскую и психологическую поддержку.

Индивидуальные и групповые консультации проводят психологи фонда Ахметова, специалисты по кризисной психологии и преодолению травматического опыта.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.