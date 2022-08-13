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Фонд Ахметова відправив чергову партію допомоги до Вінниці

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Субота 13 серпня 2022 18:45
Фонд Ахметова відправив чергову партію допомоги до Вінниці Фото: Фонд Ахметова відправив чергову партію допомоги до Вінниці (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав до центру комплексної підтримки переселенців з Маріуполя у Вінниці чергову партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Окрім гуманітарної допомоги, внутрішньо переміщені особи з Маріуполя можуть отримати в центрі юридичну, медичну та психологічну підтримку.

Індивідуальні та групові консультації проводять психологи Фонду Ахметова, фахівці з кризової психології та подолання травматичного досвіду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.

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Вінниця Гуманітарна допомога
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