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Фонд Ахметова отправил в Киев более 100 тысяч медикаментов

Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова решил передать 100 тыс. единиц жизненно необходимых медикаментов в больницы Киева. Перечень самого необходимого составил Минздрав.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как отмечается, это антибиотики, антисептики, средства для обработки ран, препараты для астматиков и прочее: 2 авто грузоподъемностью 20 и 10 тонн, 48 массивных паллет.

Кроме того, в ближайшее время помощь получат больницы Днепра и Запорожья.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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