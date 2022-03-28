Фонд Ахметова отправил в Харьков еще 2 тысячи продуктовых наборов

Всего, фонд отправил для Харькова и области 8 000 продуктовых наборов. Их удается доставить даже в такие горячие точки, как Изюмский район, где не утихают обстрелы. Также наборы получили люди, которые из-за обстрелов вынуждены жить в метро.

Еще одну партию помощи от Фонда Рината Ахметова сегодня получает Киев. Продуктовые наборы отправлены в Киевский городской территориальный центр соцобслуживания и терцентив соцзащиты Оболонского и Подольского районов Киева. Их получат люди, которые стоят на учете соцслужб: пожилого возраста и с особыми потребностями.

Таким образом, на сегодня Фонд закрыл потребности 6 из 10 районов Киева: Святошинского, Дарницкого, Днепровского, Соломенского, Голосеевского, Деснянского районов. Кроме того, Киевского городского территориального центра соцобслуживания.

В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности: сгущенное молоко (для Киева и области), мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо.

Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.