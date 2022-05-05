Фонд Ахметова направил в Фастов партию гуманитарной помощи
Фото: Фонд Ахметова направил в Фастов партию гуманитарной помощи (пресс-служба)
Фонд Рината Ахметова направил жителям Фастова партию гуманитарной помощи. Речь идет о продуктовых наборах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
Отмечается, что в наборах: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.
В целом наборы с продуктами питания от фонда уже получили более 16,5 тысяч жителей Киевской области. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.