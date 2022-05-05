ru ua
Чт, 05 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Фонд Ахметова направил в Фастов партию гуманитарной помощи

Новина українською →
Четверг 05 мая 2022 17:35
Фонд Ахметова направил в Фастов партию гуманитарной помощи Фото: Фонд Ахметова направил в Фастов партию гуманитарной помощи (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова направил жителям Фастова партию гуманитарной помощи. Речь идет о продуктовых наборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отмечается, что в наборах: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

В целом наборы с продуктами питания от фонда уже получили более 16,5 тысяч жителей Киевской области. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощь Фастов
NEWS
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
DAILY
Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая