Фонд Ахметова направил в Фастов партию гуманитарной помощи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отмечается, что в наборах: макаронные изделия, сгущенное молоко, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

В целом наборы с продуктами питания от фонда уже получили более 16,5 тысяч жителей Киевской области. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.