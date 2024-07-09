Фонд Ахметова надасть допомогу лікарні "Охматдит"

Фонд Ріната Ахметова надасть допомогу лікарні "Охматдит". Зокрема, фонд готовий закупити та передати лікарні два реанімобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Також фонд готовий забезпечити "Охматдит" та його пацієнтів апаратами для гемодіалізу (процедури заміщення функції нирок).

"Ці апарати допоможуть зберегти здоров’я і життя маленьких пацієнтів, які лікувалися у нині зруйнованій будівлі і продовжують боротьбу за своє життя в інших лікарнях країни", - заявили в фонді.

Крім того, фонд готовий допомагати постраждалим. Це лікування, фізична та психологічна реабілітація, а також психологічна допомога.

Пишіть у месенджер фонду або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю з 9 до 18).

Бізнес Ріната Ахметова також долучився до допомоги лікарні "Охматдит". Так, банк ПУМБ перерахував 3 млн грн до збору на подолання наслідків удару по лікарні благодійному фонду "Таблеточки". По 1 млн грн надали ЦУМ та компанія "Лемтранс".

Енергетики ДТЕК працюють над встановленням тимчасових трансформаторних підстанцій на території лікарні, які були зруйновані російською ракетою.

ФК "Шахтар" надасть матеріальну та іншу необхідну допомогу родинам із дітьми, які постраждали від ракетного удару по лікарні.