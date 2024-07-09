Фонд Ахметова предоставит помощь больнице "Охматдет"

Фонд Рината Ахметова предоставит помощь больнице "Охматдет". В частности, фонд готов закупить и передать больнице два реанимобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Также фонд готов обеспечить "Охматдет" и его пациентов аппаратами для гемодиализа (процедуры замещения функции почек).

"Эти аппараты помогут сохранить здоровье и жизнь маленьких пациентов, которые лечились в разрушенном здании и продолжают борьбу за свою жизнь в других больницах страны", - заявили в фонде.

Кроме того, фонд готов помогать пострадавшим. Это лечение, физическая и психологическая реабилитация и психологическая помощь.

Пишите в мессенджер фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18).

Бизнес Рината Ахметова также присоединился к помощи больницы "Охматдет". Так, банк ПУМБ перечислил 3 млн грн в сбор на преодоление последствий удара по больнице благотворительного фонда "Таблеточки". По 1 млн грн предоставили ЦУМ и компания "Лемтранс".

Энергетики ДТЭК работают над установлением временных трансформаторных подстанций на территории больницы, разрушенных российской ракетой.

ФК "Шахтер" предоставит материальную и другую необходимую помощь семьям с детьми, пострадавшими от ракетного удара по больнице.