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Фонд Ахметова начинает работу с центрами поддержки переселенцев

Фото: Фонд Ахметова начинает работу с центрами поддержки переселенцев (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Фонд Рината Ахметова начинает сотрудничество с центрами поддержки переселенцев из Мариуполя в Запорожье, Днепре, Киеве и Виннице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Цель сотрудничества - помочь мариупольцам как можно скорее адаптироваться к новым условиям жизни в незнакомом городе. Обратившись в центры "Я - Мариуполь", переселенцы могут получить широкий спектр услуг, в частности гуманитарную, юридическую, социальную и психологическую помощь.

"Мариуполь - это мировая трагедия и мировой пример героизма. Для меня Мариуполь был, есть и будет всегда украинским. Сегодня весь наш бизнес, все наши предприятия сконцентрированы только на одном - помогать людям выжить, сделать все, чтобы они не остались один на один с бедой. И все, что в моих силах, я делаю и буду для этого делать", - подчеркнул Ринат Ахметов.

Основными направлениями сотрудничества станут гуманитарная и психологическая помощь жителям Мариуполя. Со взрослыми и детьми будут работать специалисты по кризисной психологии и преодолению травматического опыта.

С начала войны психологическую помощь от Фонда Рината Ахметова уже получили 88 тыс. жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение фонда по курсу "Травма войны".

Напомним, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 11 млн жителей Украины.

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