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Фонд Ахметова начал выдавать продуктовые наборы жителям Киева

Автор: Артем Горовенко

Жители Святошинского и Дарницкого районов Киева уже могут получать продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов входят продукты первой необходимости, в частности: макароны, сахар, мука, консервированное тушеное мясо.

Получить наборы выживания могут социально-незащищенные категории: пожилые люди и люди с особыми потребностями.

Первую партию помощи сегодня доставили в терцентры социальной защиты районов.

Все остальные районы также получат наборы в ближайшее время.

Всего городу и Киевской области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов

Напомним, что за 15 дней войны Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM уже направил более 600 млн грн помощи для Украины и украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней".

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КиевРинат Ахметов