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Фонд Ахметова и "ДТЭК ВИЭ" передали гуманитарную помощь защитникам Николаева

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Вторник 05 апреля 2022 15:44
Фонд Ахметова и "ДТЭК ВИЭ" передали гуманитарную помощь защитникам Николаева Фото: Фонд Ахметова и "ДТЭК ВИЭ" передали гуманитарную помощь защитникам Николаева (t me)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова совместно с "ДТЭК ВИЭ" передали защитникам Николаева гуманитарную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

В частности, защитникам передали 8 тонн тушеного мяса, необходимую спецодежду и спецматериалы.

"Община Николаева и представители территориальной обороны города продолжают получать гуманитарную помощь от компании и Фонда Рината Ахметова. Вчера, 3 апреля, на нужды общины и защитников было отгружено 15 тыс. банок тушеного мяса, которое изготовлено в Украине", - сообщили в компании.

Кроме того, городу передано 100 наборов военной одежды, а также материалы для строительства фортификационных сооружений.

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Николаев Гуманитарная помощь
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