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Фонд Ахметова доставив три вантажівки з гумдопомогою у звільнені громади Донецької області

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Четвер 22 вересня 2022 14:24
Фонд Ахметова доставив три вантажівки з гумдопомогою у звільнені громади Донецької області Фото: Фонд Ахметова доставив три вантажівки з гумдопомогою у звільнені громади Донецької області (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова доставив до звільнених громад Донецької області гуманітарний вантаж із продуктами першої необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Так, набори було передано для кожного мешканця нещодавно звільнених населених пунктів Святогірської та Лиманської громад. Продуктові набори також передали для кожної сім'ї Слов’янська.

Кожен набір містить поживні та ситні продукти: це макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд вже передав понад 100 тисяч наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону. Усього для мешканців України буде передано півмільйона наборів із харчами від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 13,5 млн мешканців України.

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