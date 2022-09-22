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Фонд Ахметова доставил три грузовика с гуммопомощью в освобожденные общины Донецкой области

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Четверг 22 сентября 2022 14:24
Фонд Ахметова доставил три грузовика с гуммопомощью в освобожденные общины Донецкой области Фото: Фонд Ахметова доставил три грузовика с гуммопомощью в освобожденные общины Донецкой области (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова доставил в освобожденные общины Донецкой области гуманитарный груз с продуктами первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Так, наборы были переданы каждому жителю недавно освобожденных населенных пунктов Святогорской и Лиманской общин. Продуктовые наборы также были переданы для каждой семьи Славянска.

Каждый набор содержит питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, муку, крупу, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны фонд уже передал более 100 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона. Всего для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продовольствием от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.

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