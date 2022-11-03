Фонд Ахметова доставив до Тернополя першу партію продуктових наборів

Фонд Ріната Ахметова в рамках співпраці з центрами "Я - Маріуполь" доставив першу партію допомоги до Тернополя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Гуманітарний вантаж із 1,2 тисячами продуктових наборів від фонду, був доставлений до місцевого офісу організації.
До складу наборів увійшли ситні та поживні продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.
Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
З 2014 року допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.