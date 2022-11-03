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Фонд Ахметова доставив до Тернополя першу партію продуктових наборів

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Четвер 03 листопада 2022 13:33
Фонд Ахметова доставив до Тернополя першу партію продуктових наборів Фото: Фонд Ахметова доставив до Тернополя першу партію продуктових наборів (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Ріната Ахметова в рамках співпраці з центрами "Я - Маріуполь" доставив першу партію допомоги до Тернополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Гуманітарний вантаж із 1,2 тисячами продуктових наборів від фонду, був доставлений до місцевого офісу організації.

До складу наборів увійшли ситні та поживні продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Тернопіль Гуманітарна допомога
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