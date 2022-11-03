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Фонд Ахметова доставил в Тернополь первую партию продуктовых наборов

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Четверг 03 ноября 2022 13:33
Фонд Ахметова доставил в Тернополь первую партию продуктовых наборов Фото: Фонд Ахметова доставил в Тернополь первую партию продуктовых наборов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фонд Рината Ахметова в рамках сотрудничества с центрами "Я - Мариуполь" доставил первую партию помощи в Тернополь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Гуманитарный груз с 1,2 тысяч продуктовых наборов от фонда, был доставлен в местный офис организации.

В состав наборов вошли сытные и питательные продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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Тернополь Гуманитарная помощь
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