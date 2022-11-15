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Фонд Ахметова доставив чергову партію гуманітарної допомоги до Донецької області

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Вівторок 15 листопада 2022 15:04
Фонд Ахметова доставив чергову партію гуманітарної допомоги до Донецької області Фото: Фонд Ахметова доставив чергову партію гуманітарної допомоги до Донецької області (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бригади мобільної видачі Фонду Ріната Ахметова привезли великий вантаж із продуктами харчування до Донецької області. Гуманітарну допомогу отримали мешканці Дружківки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Фонд системно допомагає мешканцям України, які найбільше потребують підтримки. У тому числі доставляє гуманітарну допомогу у населені пункти, які ледь не щодня зазнають ворожих обстрілів.

Жителі Дружківки отримали 3600 продуктових наборів від Фонду Ахметова. Кожен набір містить найнеобхідніші, поживні та ситні продукти: це макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

"Фонд Ріната Ахметова готовий оперативно прийти на допомогу людям, які перебувають у складній гуманітарній ситуації. Щоби підтримати співвітчизників, бригади мобільної видачі Фонду доставляють продуктові вантажі у населені пункти, які зазнають обстрілів, а також на нещодавно звільнені території", - заявила головний директор програм фонду Ірина Блажан.

Усього для мешканців України у 2022 році буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Донецька область Гуманітарна допомога
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