Фонд Ахметова доставив чергову партію гуманітарної допомоги до Донецької області
Бригади мобільної видачі Фонду Ріната Ахметова привезли великий вантаж із продуктами харчування до Донецької області. Гуманітарну допомогу отримали мешканці Дружківки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Фонд системно допомагає мешканцям України, які найбільше потребують підтримки. У тому числі доставляє гуманітарну допомогу у населені пункти, які ледь не щодня зазнають ворожих обстрілів.
Жителі Дружківки отримали 3600 продуктових наборів від Фонду Ахметова. Кожен набір містить найнеобхідніші, поживні та ситні продукти: це макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.
"Фонд Ріната Ахметова готовий оперативно прийти на допомогу людям, які перебувають у складній гуманітарній ситуації. Щоби підтримати співвітчизників, бригади мобільної видачі Фонду доставляють продуктові вантажі у населені пункти, які зазнають обстрілів, а також на нещодавно звільнені території", - заявила головний директор програм фонду Ірина Блажан.
Усього для мешканців України у 2022 році буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.