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Фонд Ахметова доставил очередную партию гуманитарной помощи в Донецкую область

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Вторник 15 ноября 2022 15:04
Фонд Ахметова доставил очередную партию гуманитарной помощи в Донецкую область Фото: Фонд Ахметова доставил очередную партию гуманитарной помощи в Донецкую область (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова привезли большой груз с продуктами питания в Донецкую область. Гуманитарную помощь получили жители Дружковки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Фонд системно помогает жителям Украины, наиболее нуждающимся в поддержке. В том числе доставляет гуманитарную помощь в населенные пункты, которые чуть ли не ежедневно подвергаются враждебным обстрелам.

Жители Дружковки получили 3600 продуктовых наборов Фонда Ахметова. Каждый набор содержит самые необходимые, питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

"Фонд Рината Ахметова готов оперативно прийти на помощь людям, находящимся в сложной гуманитарной ситуации. Чтобы поддержать соотечественников, бригады мобильной выдачи Фонда доставляют продуктовые грузы в населенные пункты, подвергающиеся обстрелам, а также на недавно освободившиеся территории", - заявила главный директор программ фонда Ирина Блажан.

Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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Донецкая область Гуманитарная помощь
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