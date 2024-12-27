Фонд Ахметова допоміг облаштувати гуртожиток для переселенців із Маріуполя у Києві

У Києві організовано перше соціальне житло для переселенців із Маріуполя. Напередодні Нового року ключі від помешкання отримала частина сімей, які тут житимуть: у будівлі ще триває ремонт. Вже традиційно, Фонд Ріната Ахметова взяв на себе облаштування зон, якими люди користуються разом.

Маріупольці третій рік мешкають у різних куточках України. Перші гуртожитки, організовані в рамках проєкту "ЯМаріуполь. Житло", з’явилися у Дніпрі - і в них на сьогодні проживає декілька сотень маріупольців. Відтак Київ став наступним містом, яке підхопило ініціативу, вкрай актуальну для внутрішньо переміщених осіб.

"Це вже третій гуртожиток, в якому житимуть переселенці з Маріуполя. Як і у Дніпрі, ми облаштували місця загального користування — кухні, де є вся необхідна побутова техніка, холи, коворкінги, де люди можуть працювати. Нашим фокусом уваги завжди є діти, відтак тут, у дитячій кімнаті є і іграшки, і література для розвитку", - говорить Ірина Блажан, головна директорка програм Фонду Ріната Ахметова.



"263 родини вже отримали власне житло у Дніпрі. Тепер 21 родина має оселю й у Києві. І це лише початок. Всього у столиці плануємо створити умови для проживання понад 200 родин маріупольців. Дякую за підтримку команді мера Києва Віталія Кличка, Донецькій обласній державній адміністрації, Фонду Ріната Ахметова та усім партнерам, завдяки яким наша ініціатива стала реальністю. Цей проєкт – приклад єдності та взаємодії", - додав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

"Новий рік маріупольці вже зможуть зустріти нехай у тимчасовому, але в окремому житлі в столиці. У гуртожитку будуть мешкати родини Захисників та Захисниць України, а також соціально незахищені родини з дітьми. Нещодавно на 1-му поверсі приміщення завершили ремонт, і 21 кімната вже готова до заселення. Крім того, тут є окрема дитяча кімната, коворкінг, пральня. Відремонтовані санвузли, зокрема, пристосовані для людей з інвалідністю. У будівлі триває ремонт ще 2 поверхів, де облаштують іще 55 кімнат (тобто всього буде 76). Київ передав частину будівлі в тимчасове користування. А Маріуполь, завдяки власним бюджетним коштам і підтримці меценатів, профінансував ремонт і облаштування. Це - один із прикладів успішної співпраці між громадами", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

Проєкт "ЯМаріуполь. Житло" стартував у 2023 році. Він реалізується завдяки підтримці Уряду Франції та Міжнародної організації з міграції, а також низки держаних установ України. Фонд Ріната Ахметова є системним партнером "ЯМаріуполь".

Зокрема, передає маріупольцям набори з харчовими продуктами та гігієнічними засобами, забезпечує допомогу психологів, проводить свята для дітей.

З 2014 року допомога від Фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.