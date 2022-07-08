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Фонд Ахметов привез еще одну партию продуктов в Сумскую область

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Пятница 08 июля 2022 19:42
Фонд Ахметов привез еще одну партию продуктов в Сумскую область Фото: Фонд Ахметов привез еще одну партию продуктов в Сумскую область (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фонд Рината Ахметова отправил еще одну партию продуктов в Сумскую область. Они будут распределены среди наиболее незащищенных категорий населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения: сахар, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

Всего фонд уже передал в Сумскую область 5 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью Фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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