Фонд Ахметов привіз ще одну партію продуктів до Сумської області
Фонд Ріната Ахметова відправив ще одну партію продуктів до Сумської області. Вони будуть розподілені серед найбільш незахищених категорій населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання: цукор, борошно, макарони, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво.
Загалом фонд уже передав до Сумської області 5 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.
Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".