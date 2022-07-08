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Фонд Ахметов привіз ще одну партію продуктів до Сумської області

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П'ятниця 08 липня 2022 19:42
Фонд Ахметов привіз ще одну партію продуктів до Сумської області Фото: Фонд Ахметов привіз ще одну партію продуктів до Сумської області (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Ріната Ахметова відправив ще одну партію продуктів до Сумської області. Вони будуть розподілені серед найбільш незахищених категорій населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання: цукор, борошно, макарони, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

Загалом фонд уже передав до Сумської області 5 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Гуманітарна допомога
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