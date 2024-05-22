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Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу мешканцям Селидового

Фото: Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу мешканцям Селидового (akhmetovfoundation.org)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Ріната Ахметова передав для мешканців Селидового 4 тисячі продуктових наборів. Видачі наразі тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

У складі кожного набору - продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво. 

З початку повномасштабної війни фонд спрямував понад 352 тисячі продуктових наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону. 

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу «Шахтар» охопила понад 18 млн людей.

Як отримати продуктовий набір? За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU

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Рінат АхметовДонецька область