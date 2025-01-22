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Фон дер Ляєн заявила, що світова політика перебуває на порозі нової ери

Фото: глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що у світовій політиці наразі наближаються глобальні зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час свого виступу в Європейському парламенті в останні кілька хвилин вона зробила заяву, в якій попередила про "зміни, що наближаються у світовій політиці".

"До 2025 року лишалось лише три тижні, але вже можна було побачити зміни, що насуваються на світову політику. Ми вступили в нову еру жорсткої геостратегічної конкуренції", - сказала вона.

На її думку, наразі змінюються політичні правила гри, однак декому в Європі ця нова реальність може не подобатися.

"Ми мусимо з нею рахуватися. Наші цінності не змінюються, але для того, щоб їх захищати, деякі речі повинні змінитися. І спочатку ми повинні попрацювати вдома", - підкреслила вона.

Ризики війни НАТО та Росії

Нагадаємо, деякі країни Заходу допускають можливість війни Росії із НАТО. В Україні зазначають, що наступною метою Кремля можуть стати Польща чи балтійські країни.

Зокрема, естонська розвідка заявляла, що Росія вже готується до наступної війни, яка може розпочатися протягом 10 років. А у Німеччині не виключають, що Росія може напасти на НАТО вже 2029 року.

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