Фон дер Ляєн заявила, що світова політика перебуває на порозі нової ери

Під час свого виступу в Європейському парламенті в останні кілька хвилин вона зробила заяву, в якій попередила про "зміни, що наближаються у світовій політиці".

"До 2025 року лишалось лише три тижні, але вже можна було побачити зміни, що насуваються на світову політику. Ми вступили в нову еру жорсткої геостратегічної конкуренції", - сказала вона.

На її думку, наразі змінюються політичні правила гри, однак декому в Європі ця нова реальність може не подобатися.

"Ми мусимо з нею рахуватися. Наші цінності не змінюються, але для того, щоб їх захищати, деякі речі повинні змінитися. І спочатку ми повинні попрацювати вдома", - підкреслила вона.

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