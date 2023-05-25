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Фокус на небі. Остін на "Рамштайні" оцінив ППО України і дещо пообіцяв

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Рамштайн, Четвер 25 травня 2023 15:34
Фокус на небі. Остін на "Рамштайні" оцінив ППО України і дещо пообіцяв Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Пентагоні озвучили ключову тему, яку обговорять сьогодні на зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Йдеться про захист неба України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вступне слово глави Пентагона Ллойда Остіна перед засіданням "Рамштайну".

"Весь світ зараз бачить і розуміє наш вклад. Ви бачите, що Росія продовжує використовувати гіперзвукову зброю, що становить загрозу для мирних жителів України", - сказав Остін.

За його словами, завдяки найсучаснішим системам ППО, таким як Patriot та іншим системам, переданим європейськими партнерами, українські сили мають успіх у відбитті ракетних атак.

"Україна зараз може стовідсотково збивати ворожі ракети. І ми бачимо це в реальності. Тому зараз ми переглядатимемо те, що Україні треба для того, аби захистити своє небо. І тому зараз фокус буде на безпеці неба України", - заявив Остін.

Глава Пентагону також повідомив, що на зустрічі говоритимуть про те, як можна пришвидшити виробництво необхідного обладнання для України.

"Так, ми будемо вглиблюватися в деталі і ми будемо продовжувати шукати креативних способів, аби збільшувати індустріальну потужність. Ми продовжимо боротися за верховенство права для того, щоб Україна зберегла свій суверенітет. І ми будемо непохитні стільки, скільки цього буде потрібно", - додав Остін.

Сьогодні проходить вже 12-й "Рамштайн"

Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня проходить вже 12 за рахунком засідання у форматі "Рамштайн". Як очікувалося, учасники оборонної коаліції мають погодити подальшу допомогу Україні в боротьбі з російською агресією. Актуальним питанням залишається посилення ППО, а також на порядку денному передача винищувачів.

Як анонсували в США, цього разу союзники можуть обговорити передачу Україні винищувачів F-16. Зокрема, деякі партнери вже погодилися проводити навчання пілотів, але рішення щодо передачі сучасних літаків за США.

У військово-політичному керівництві України неодноразово закликали партнерів до рішучих кроків у питанні F-16. Оскільки вони не лише допоможуть нам в майбутньому контрнаступі, а й значно посилять протиповітряну оборону.

Усі подробиці та очікування від "Рамштайну" - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали про те, хто і коли може передати F-16 і що треба знати про ці винищувачі.

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