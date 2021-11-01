Фокстрот присоединился к сообществу «Бизнес без барьеров»

В октябре к инициативе первой леди Украины Елены Зеленской присоединились 11 украинских и международных бизнесов. Среди них – сеть магазинов бытовой техники и электроники Фокстрот, выразившая готовность имплементировать принципы безбарьерного ведения бизнеса.

Ценности безбарьерности задекларировали также компания Visa, Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ), группа гостиниц Fairmont Grand Hotel Kyiv и Riviera House, ПриватБанк, McDonald's в Украине, Кока-Кола Украина, IT-компания EPAM Украина, книжная платформа Yakaboo, сеть супермаркетов «Сільпо» и юридическая фирма «Астерс».

Во время состоявшейся 26 октября встречи с Еленой Зеленской представители компаний-участников инициативы рассказали, как в своих отраслях экономики внедряют изменения по созданию равных возможностей в доступе к работе, сервисов, услуг для всех без исключения, в том числе людей с инвалидностью, родителей с детьми до шести лет, пожилых людей, женщин и молодежи.

– Наш бизнес создан людьми и для людей, поэтому соблюдение базовых принципов безбарьерности и дополнение их собственными ценностями – важное требование в нашей деятельности, – отметил во время встречи участников инициативы Алексей Зозуля, исполнительный директор бренда Фокстрот.

– У компании есть должности, позволяющие работать людям с особыми потребностями (оператор call-центра, кассир, специалисты в офисе). Мы открываем все больше магазинов, имеющих детские уголки, широкую входную зону и достаточно пространства для перемещения людей на колясках и родителей с маленькими детьми. Актуально – внедрение обновленных стандартов обслуживания с учетом потребностей покупателей с особыми потребностями.

Также Алексей Зозуля отметил важность привлечения молодых специалистов. В компании 59% работников – молодежь, а для 35% персонала розничных специалистов – это первая работа и первая возможность вступить в мир профессии. Кроме того, в период карантинных ограничений компания сосредоточена на обеспечении безопасности посетителей и персонала магазинов. Кроме соблюдения общепринятых санитарных правил, в сети Фокстрот для покупателей предусмотрено:

несколько видов бесконтактной формы оплаты как в торговой точке, так и курьеру;

реализованы максимально доступные и безопасные виды доставки (экспресс-доставка за 2 часа, дня-в-день и к определенному времени, до 7000 почтоматов Новой почты и пр.);

онлайн-шопинг в интернет-магазине foxtrot.ua, работающем в режиме 24/7.

В рамках провозглашенных на встрече намерений компания нацелена на дальнейшую имплементацию принципов безбарьерного ведения бизнеса. Так, информация из «Справочника безбарьерности», электронная версия которого представлена ​​в сентябре, будет включена в программу адаптации сотрудников. Справочник безбарьерности – это гид по корректному общению, доступный для использования и цитирования в любых сферах и других проектах.

Напомним, в мае первая леди Украины Елена Зеленская учредила инициативу «Без барьеров». Она предложила видение общества без ограничений, в котором обеспечиваются равные права и возможности для всех людей в самореализации, занятости, передвижении, сервисах, получении образования, общении, досуге, развитии. Вокруг инициативы сплотились крупные компании, разделяющие ценности безбарьерности.