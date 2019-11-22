Во Флориде на территории школы обнаружили 145 могил

В американском городе Тампа в штате Флорида было обнаружено массовое захоронение под зданием местной школы King High School, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tampa Bay Times.

С помощью георадара на глубине от одного до полутора метров обнаружили 145 могил. По предварительным данным, это часть Риджвудского кладбища - захоронения середины XX века, на котором хоронили преимущественно афроамериканцев и бедняков.

На кладбище Риджвуд, открытом в 1942 году, было похоронено в общей сложности около 250 человек. В 1957 году город продал участок с кладбищем частной компании, а в 1960 году на этом месте была построена школа.

Участок на котором обнаружили захоронения - это открытая территория с одним небольшим зданием, используемым для сельскохозяйственной программы школы.

Как сообщает CNN, поиски кладбища начались около месяца назад, когда в школьный совет поступила информация о возможном старом захоронении на ее территории.

Предполагаемое кладбище огородили, в течение следующего месяца могилы будут изучать судебно-медицинский эксперт округа Хиллсборо и археологи штата. Затем власти примут решение о дальнейшей судьбе участка.

Напомним, в Ровенской области археологи раскопали закатанную в асфальт братскую могилу воинов Украинской повстанческой армии.

Недавно возле Перемышля в селе вблизи польско-украинской границы неизвестные осквернили братскую могилу украинских военных. Речь идет об украинском военном кладбище в Пикуличах, где похоронены погибшие узники лагеря для военнопленных УГА и армии УНР, которые во время польско-большевистской войны в 1920 году боролись с поляками против русских.