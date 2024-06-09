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"Флорида" з розгрому "Едмонтона" розпочала фінал Кубка Стенлі

Санрайз, Неділя 09 червня 2024 10:44
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"Флорида" з розгрому "Едмонтона" розпочала фінал Кубка Стенлі Фото: "Пантерз" відсвяткували домашню перемогу (x.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорців

"Флорида Пантерз" упевнено здолала "Едмонтон Ойлерз" на старті фінальної серії Кубка Стенлі-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НХЛ, Кубок Стенлі, фінал

"Флорида" – "Едмонтон" – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0); серія – 1:0

Шайби: Верхейге, 03:59, Родрігес, 22:16, Луостарінен, 59:55

"Пантерз" відкрили рахунок у дебюті зустрічі. Це Верхейге на "п'ятаку" замкнув простріл Баркова вздовж воріт у блискавичній атаці господарів. "Нафтовики" намагалися відігратися, але Хенрік і Ньюджент-Гопкінс не реалізували виходи 1 в 0.

На початку другого періоду "Флорида" закріпила власну перевагу. Беннетт, перебуваючи за воротами в оточенні суперників, зумів віддати передачу назад на Родрігеса. А той потужним кидком переграв Скіннера.

Після цього "Едмонтон" із усіх сил намагався змінити перебіг подій. Утім, розмочити рахунок "Ойлерз" так і не зуміли, а під завісу поєдинку пропустили втретє. Луостарінен розписався в порожніх воротах гостей.

Отже, "Пантерз" повели в серії до чотирьох перемог. Наступний матч також відбудеться в Санрайзі в ніч проти вівторка, 11 червня. Потім серія переїде до Канади.

До слова, раніше НХЛ усунула росіянина Нічушкіна на півроку та відправила в програму допомоги від залежностей.

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