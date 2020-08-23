Наш флаг объединяет украинцев по всему миру, - Порошенко

Фото: Майдан независимости (facebook.com)

Порошенко с активистами на Майдане Независимости развернули 33-метровый флаг

На Майдане Независимости в Киеве сотни активистов развернули флаг длиной 33 метра. Присоединился к акции и пятый президент Петр Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

Сине-желтый флаг благодаря инициативе активистов ОО "Справа громад" начал свой путь в Полтаве. Общественные активисты в 23 городах дошивали свои части и оставляли свои пожелания единства, свободы и победы.

Петр Порошенко с супругой Мариной тоже оставили свои подписи и пожелания.

"В этот день мы поднимаем государственный флаг и склоняем голову в память о тех, кто отдал свою жизнь для того, чтобы существовала Украины. Потому Государственный Флаг, Государственный Герб, Гимн - это как фундамент построения нашего государства. За то, чтобы этот флаг существовал, и для того, чтобы государство существовало, сотнями лет украинцы отдавали свою жизнь. Как будто священный огонь, они с этим флагом ехали в лагеря ГУЛАГа, держали его в укрытиях УПА, хранили в шестидесятые в самиздате. Для того, чтобы в восьмидесятых миллионы украинский под этим флагом и под звуки "Ще не вмерла Украина" похоронили империю. Нам это удалось", - сказал Порошенко.

Он также призвал всех обязательно побывать в Музее истории Украины Второй мировой войне, где развернута экспозиция флагов.

"Там есть флаг, который был поднят над старым терминалом Донецкого аэропорта. Флаг, который был поднят двумя фантастическими людьми Мирославом Гаем, бойцом Национальной гвардии, и Сергеем Шевчуком - воином славной девяносто пятого аэромобильной десантной бригады, на 120-ти метровую телебашню на горе Карачун перед увольнением Славянска. Там есть флаги, которые подняла 93 бригада над шахтой Бутовка", - добавил Порошенко.

По его словам, героический подвиг Владимира Балуха, которого российские оккупанты бросили в тюрьму за то, что он поднял украинский флаг над своим домом в Крыму - уже вошел в историю.

"Он знал, что его за это ждет, но он демонстрировал, что украинцев не запугать. Владимира мы вытащили из тюрьмы. И так, как Владимира Балуха, будут освобождены Украинские Крым и Донбасс", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко убежден, именно украинский флаг объединяет всю Украину и украинцев нашего государства и всего мира. Независимо от языка, национальности, религии.

В свою очередь, Марина Порошенко поздравила с праздником государственного флага.

"Последние годы Флаг и Гимн получили для нас особое значение. Гимн мы поем, когда когда происходят очень серьезные национальные события. И чувствуем большой подъем и гордость, когда видим сине-желтый флаг, который развевается среди флагов других стран. И именно под этими цветами мы защищаем наши границы, мы строим нашу страну и воспитываем молодое поколение украинских патриотов", - сказала Марина Порошенко.

Участники акции развернули огромный флаг и оставили на нем свои пожелания. Координатор ОО "Справа громад" Виталий Гайдукевич рассказал, что завтра флаг единства будет участвовать в Марше независимости.

Активисты планируют продолжить путь флага единства, чтобы он объехал еще больше городов и сел Украины, и на 30 годовщину Независимости Украины в следующем году его снова развернут в Киеве.