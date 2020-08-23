Наш стяг гуртує українців по всьому світу, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (facebook.com)

Порошенко з активістами на Майдані Незалежності розгорнули 33-метровий прапор

На Майдані Незалежності у Києві сотні активістів розгорнули прапор довжиною 33 метри. Долучився до акції й п’ятий президент Петро Порошенко.

Про це повідомляє прес-служба "Європейської солідарності".

Синьо-жовтий стяг завдяки ініціативі активістів ГО "Справа Громад" почав свій шлях у Полтаві. Громадські активісти у 23 містах дошивали свої частини і залишали свої побажання єдності, свободи і перемоги.

Петро Порошенко з дружиною Мариною теж залишили свої підписи і побажання.

"В цей день ми піднімаємо державний прапор і схиляємо голову в пам’ять про тих, хто віддав своє життя для того, щоб існувала Україна. Бо Державний Прапор, Державний Герб, Гімн – це як фундамент побудови нашої держави. За те, щоб цей прапор існував, і для того, щоб держава існувала, сотнями років українці віддавали своє життя. Наче священний вогонь, вони в цим прапором їхали в табори ГУЛАГу, тримали його в криївках УПА, зберігали в 60-их в самвидаві. Для того, щоб у 80-их мільйони українців під цим прапором і під звуки "Ще не вмерла Україна" поховали імперію. Нам це вдалося", - сказав Порошенко.

Він також закликав усіх обов’язково побувати в Музеї історії України у Другій світовій війні, де розгорнута експозиція прапорів.

"Там є прапор, який був піднятий над старим терміналом Донецького аеропорту. Прапор, який був піднятий двома фантастичними людьми Мирославом Гаєм, бійцем Національної гвардії, і Сергієм Шевчуком – воїном славетної 95-ої аеромобільної десантної бригади, на 120-ти метрову телевежу на горі Карачун перед звільненням Слов’янська. Там є прапори, які підняла 93 бригада над шахтою Бутівка", - додав Порошенко.

За його словами, героїчний подвиг Володимира Балуха, якого російські окупанти кинули у в’язницю за те, що він підняв український прапор над своїм будинком у Криму - уже увійшов в історію.

"Він знав, що його за це чекає, але він демонстрував, що українців не залякати. Володимира ми витягнули з в’язниці. І так, як Володимира Балуха, буде звільнено Український Крим і Донбас”, - наголосив Порошенко.

Порошенко переконаний, саме український прапор об’єднує всю Україну і українців нашої держави і всього світу. Незалежно від мови, національності, релігії.

Своєю чергою, Марина Порошенко привітала українців зі святом Державного Прапора.

"Останні роки Прапор і Гімн набули для нас особливого значення. Гімн ми співаємо тоді, коли коли відбуваються дуже серйозні національні події. І відчуваємо велике піднесення та гордість, коли бачимо синьо-жовтий прапор, який майорить серед прапорів інших країн. І саме під цими кольорами ми захищаємо наші кордони, ми будуємо нашу країну і виховуємо молоде покоління українських патріотів", - сказала Марина Порошенко.

Учасники акції розгорнули величезний прапор і залишили на ньому свої побажання. Координатор ГО "Справа Громад" Віталій Гайдукевич розповів, що завтра прапор єдності буде брати участь у Марші Незалежності.

Активісти планують продовжити шлях прапора єдності, щоб він об’їхав ще більше міст та сіл України, і на 30 річницю Незалежності України наступного року його знову розгорнуть у Києві.