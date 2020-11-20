В ФК "Заря" зафиксировали вспышку коронавируса

Фото: коронавирус (freepik.com)

Генеральный директор футбольного клуба "Заря" Станислав Оганов сообщил о вспышке COVID-19 в команде. Все зараженные коронавирусом сейчас находятся на самоизоляции.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

По словам Оганова, 18 ноября игроки основы, U-21 и U-19, а также тренерский штаб всех вышеуказанных команд и персонал прошли плановое тестирование на коронавирус методом ПЦР.

"Мы получили результаты и некоторые из них оказались положительными. Во-первых, положительными оказались тесты у восьми футболистов U-19 и одного игрока U-21. Кроме того, есть положительные тесты у тренерского штаба основного состава и нескольких игроков основы", - сообщил он.

После этого команда прошла повторное тестирование на COVID-19.

"Четыре первоначальных теста оказались ошибочными, показав отрицательный результат. Остальные остались без изменения", добавил Оганов.

Кроме того гендиректор отметил, что Заря имеет достаточное количество игроков для проведения матчей.

Напомним, 19 ноября в ивано-франковском футбольном клубе "Прикарпатье" зафиксировали коронавирус у игроков, тренеров и персонала.

Также ранее сообщалось, что в полтавском футбольном клубе "Ворскла" произошла вспышка коронавируса.