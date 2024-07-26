У ФК "Металіст 1925" пояснили свою позицію щодо перехідного турніру за місце в УПЛ

"У сьогоднішніх реаліях українські клуби мають бути гнучкими. Не зважаючи на нетипові ситуації. Так сталося і з рішенням нової команди Української асоціації футболу провести перехідний турнір за можливість змінити команду "Дніпро-1" в УПЛ. Напередодні півфіналу висловлюю свою повагу всім учасникам "турніру чотирьох" – команді "Минай", команді "Лівий берег" – нашим друзям, які давали нам змогу грати на їхньому стадіоні, і, звісно, команді "Епіцентр", - зазначив президент ФК "Металіст 1925" Володимир Носов.

За його словами, вперше за довгу історію українського футболу прийшла команда УАФ, яка прийняла сміливе рішення, враховуючи відсутність єдиного регламенту в ситуації, що склалася. Це чесне і справедливе рішення щодо всіх команд, достойних позмагатися за місце у Премʼєр-лізі.

"Це про втілення головного спортивного принципу – змагальності. І про справжню природу футболу — гру на полі, що визначить найсильнішого. Радію, що цей крок також стане додатковим футбольним святом для вболівальників напередодні початку сезону. Бажаю ФК "Дніпро-1" повернутися в УПЛ з новими силами. А всім командам – отримати задоволення від гри. Дякую вболівальникам "Металіста 1925" за незмінну підтримку", - підкреслив він.