ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ФК "Маріуполь" розлучився з багаторічним капітаном команди

Новини » Спорт     01.04.2020 - 13:19
ФК "Маріуполь" розлучився з багаторічним капітаном команди
Фото: Рустам Худжамов (fcmariupol.com)

За приазовців воротар виступав протягом семи з половиною сезонів

Футбольний клуб "Маріуполь" розлучився з воротарем команди Рустамом Худжамовим. Про це повідомляє офіційний сайт "азовців".

Деталі припинення співпраці з досвідченим голкіпером не уточнюються.

За "Маріуполь" Худжамов грав з січня 2012 року (з невеликими перервами), став чемпіоном Першої ліги, був лідером і капітаном команди, а також викликався в національну збірну України.

В цілому Рустам провів за приазовську команду 8 сезонів і 126 матчів в чемпіонатах України (101 - в Прем'єр-лізі і 25 - у Першій). Також в активі голкіпера 5 ігор в Лізі Європи.

У нинішньому сезоні основним голкіпером "Маріуполя" є Євген Гальчук, який відіграв в 20 поєдинках (на рахунку Худжамова вісім ігор).

На цей момент всі чемпіонати України з футболу призупинені на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

До вимушеної паузи команда Олександра Бабича набрала 25 очок за підсумками 23 турів української Прем'єр-ліги. "Азовці" посідають другий рядок у турнірній таблиці нижньої шістки.

"Брюгге" найближчим часом викупить контракт гравця "Шахтаря" Автор хет-трику у ворота "Динамо" став кращим гравцем туру в УПЛ
Новини України МаріупольЧемпионат УкраиныконтрактУПЛ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся