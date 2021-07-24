ФК "Александрия" подписал контракт с полузащитником Сергеем Рыбалкой. Соглашение рассчитано на один год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт футбольного клуба "Александрия".

Сергей является воспитанником футбольной школы харьковского "Арсенала". В 80 матчах за "Арсенал" в детско-юношеской футбольной лиге забил 40 голов. В первом же своем матче за основную команду "Арсенала" во второй лиге чемпионата Украины отметился двумя голами (10 ноября 2006, "Арсенал" (Харьков) - "Ильичевец-2" (Мариуполь), 4:1). Всего за "Арсенал" отыграл 48 официальных матчей, записал на свой счет 20 голов, таким образом, уже в 18-летнем возрасте стал лучшим бомбардиром в истории команды.

Летом 2008 года молодым полузащитником заинтересовались украинские "гранды" - "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк), в котором он находился на смотринах еще выступая в ДЮФЛ, а также израильский "Маккаби" из Хайфы. Победителем в борьбе за игрока стало "Динамо". В столичном клубе Сергей играл за команду "Динамо-2". В первой лиге чемпионата Украины сыграл в 76 матчах, забил 13 голов. 6 ноября 2011 года сыграл в основном составе "Динамо" в матче с "Металлистом".

В начале 2013 года Сергея арендовал чемпион Чехии либерецкий "Слован". За команду он сыграл очень удачно: 37 матчей 8 мячей.

После возвращения летом 2014 года в команду киевлян Сергей смог пробиться в основной состав. В 2017 году перешел на правах аренды в турецкий "Сивасспору", с которым уже через год подписал полноценный контракт. В данной команде он успел поиграть вместе с именитым нападающим Робиньо.

Дополнение

Рыбалка имеет опыт выступлений за сборные команды Украины юношей в возрасте 18 и 19 лет. В составе сборной Украины U-19 стал чемпион Европы 2009 года.