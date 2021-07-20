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Украинские арбитры будут судить матчи Лиги конференций

Новина українською →
Украина, Вторник 20 июля 2021 22:17
Украинские арбитры будут судить матчи Лиги конференций Фото: матчи Лиги конференций будут судить арбитры из Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские арбитры отправляются на Лигу конференций. Украинцы будут работать на матчах второго квалификационного раунда, которые состоятся 22 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Украинец Сергей Бойко будет главным арбитром матча между "Карабах" (Азербайджан) - "Ашдод" (Израиль), а на линиях ему будут помогать поляки Аркадиуш Войчик и Томаш Нимеровский. Четвертый арбитр матча тоже из Польши-Петр Ласик.

Украинцы будут судить и матч между командами "Уйпешт" (Венгрия) и "Вадуц" (Лихтенштейн). На матче будет работать украинская судейская бригада во главе с Денисом Шурманом. На линиях будут Александр Жуков и Александр Беркут. Четвертым арбитром выступит Виталий Романов.

Напомним, недавно две украинские команды узнали своих соперников на Лиге конференций.

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