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Фізику та хімію масово провалили: оприлюднено результати НМТ-2025

Середа 16 липня 2025 14:57
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Фізику та хімію масово провалили: оприлюднено результати НМТ-2025 Фото: НМТ-2025 в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Фізика, хімія та математика стали найбільш проблемними предметами цьогорічного Національного мультипредметного тесту (НМТ-2025).

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака.

Природничі науки: виклик для освіти

Найгірші результати продемонстрували вступники, які обрали фізику та хімію:

  • фізику не склали 10,37% (817 із 7 879 учасників),
  • хімію - 6,05% (156 із 2 578).

За словами Бабака, це тривожний сигнал, адже ці предмети були обрані добровільно, тобто учасники свідомо готувалися, але все одно не подолали поріг.

"Це ще раз підтверджує, що існують виклики у сприйнятті та засвоєнні природничих дисциплін. Саме тому ініціатива з оновлення природничих кабінетів у школах була абсолютно виправданою", - зазначив він.

Математика: парадокс результатів

Обов’язкова математика виявилася лідером за кількістю 200-бальників (38,5%), але й водночас - за кількістю "провалів" (11,73%).

"Це свідчить про дуже полярні результати: частина школярів чудово орієнтується в темі, але інша - не готова до базового рівня", - каже Бабак.

Біологія: високий попит - високий результат

Біологію цього року обрали 56 451 учасник - переважно майбутні медики, які мають здавати її для вступу. Тест не подолали лише 0,09%. Натомість хімію, яка є альтернативним предметом для вступу на медичні спеціальності, обрали лише 2578 учасників.

"У школах часто просто немає умов для вивчення хімії - відсутнє обладнання та лабораторії. Біологію ж вчать цілеспрямовано, розуміючи її вагу у вступній кампанії", - пояснив депутат.

Географія та англійська мова

Найкращі результати - у географії: її не склали лише 0,07% учасників (з 64 465), що робить її рекордсменом за успішністю. Бабак пояснює популярність предмета його значенням у вступі на міжнародні спеціальності, де географія часто є альтернативою англійській мові.

Попри хвилю критики після тестування, англійську мову не подолали лише 2,33% учасників. Це один з найкращих результатів серед предметів на вибір. Загалом англійську обрали 107 140 вступників - найбільше серед усіх.

Успішність обов’язкових предметів

Найменше проблем вступники мали з:

  • історією України - не склали 0,16%,
  • українською мовою - 0,39%.

Це свідчить про стабільний рівень підготовки до гуманітарних дисциплін.

На думку Бабака, результати НМТ-2025 вкотре демонструють потребу у зміні підходів до викладання природничих дисциплін. Також у Комітеті вже працюють над розширенням освітніх програм, що підтримують STEM-напрямки та модернізують освітнє середовище у школах.

Нагадаємо, 14 липня розпочалася додаткова сесія НМТ-2025. Тестування триватиме до 25 липня, а результати оприлюднять до 30 липня. Учасники мають взяти з собою документ, запрошення та сертифікат НМТ - у друкованому вигляді або в застосунку "Дія".

Також РБК-Україна писало, які предмети стали рекордними за найвищою кількістю балів.

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