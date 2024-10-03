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Фіцо відповів, коли Словаччина відновить співпрацю з Росією

Фото: Роберт Фіцо (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відновить співпрацю з Росією. Це станеться відразу після припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, Фіцо і надалі хоче продовжувати купувати російський газ і нафту і зберегти існуючі транзитні маршрути через Україну. Він також пообіцяв відновити відносини з Росією, якщо війна в Україні закінчиться під час його перебування на посаді лідера.

"Якщо війна закінчиться під час мандату (2023-2027 - ред.) цього уряду, я зроблю все можливе для відновлення економічних і стандартних відносин з Росією", - сказав він на прес-конференції.

Ці заяви пролунали напередодні спільного засідання урядів Словаччини та України, на якому Братислава хоче переконати Київ залишитися транзитером російського газу.

Санкції проти "Лукойлу"

У липні Угорщина та Словаччина призупинили постачання нафти через санкції України проти "Лукойлу". Київ стверджує, що обсяги постачання залишаються незмінними через інші російські компанії. Угорщина та Словаччина звернулися до Єврокомісії щодо торговельної угоди з Україною, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав їхню реакцію політизованою.

Детальніше про ситуацію з транзитом нафти читайте в матеріалі РБК-Україна "Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції".

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Російська ФедераціяРоберт Фіцо