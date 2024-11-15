Фіцо пояснив, до якого моменту блокуватиме вступ України до НАТО

"Україна заслуговує на чесний і справедливий мир, який відповідає встановленим правилам. Україна може бути частиною ЄС, але зовсім не може бути членом НАТО", - наголосив Фіцо.

Водночас він рішуче висловився проти вступу України до Північноатлантичного альянсу. Політик вважає, що це може спричинити серйозну ескалацію глобального конфлікту.

"Членство України в оборонному союзі НАТО могло б призвести до спалаху третьої світової війни", - заявив прем’єр.

Фіцо також запевнив, що доки він обіймає посаду голови уряду, Словаччина буде виступати проти прийняття України до Альянсу, членом якого вона є з 2004 року.