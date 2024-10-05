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Фіцо хоче переконати Україну зберегти транзит нафти та газу з РФ

Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

На сьогоднішній день до Словаччини продовжує надходити газ та нафта з РФ транзитом через Україну. Однак у 2025 році можуть розпочатися проблеми.

Про це заявив словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на actuality.sk.

"Газ і нафта в необхідних обсягах, які заплановані, надходять. Переговори йдуть дуже інтенсивно. Але я не виключаю, що ми можемо потрапити в якийсь період на початку 2025 року, коли будуть такі проблеми", - сказав він.

Фіцо зазначив, що на спільному засіданні урядів Словаччини та України у понеділок 7 жовтня він хоче переконати українську сторону у необхідності збереження транзиту енергоносіїв через нашу країну.

"Ми хочемо домогтися того, щоб переконати Україну в необхідності транзиту. І Україна, і Словаччина збудували енергетичну інфраструктуру для транзиту нафти та газу", - додав він.

Також прем'єр-міністр вважає, що ті, хто хоче зберегти розум, не зможуть зупинити транзит. Після цього Фіцо ще раз наголосив, що словацька сторона переконуватиме українських партнерів використовувати свою енергетичну інфраструктуру для імпорту газу та нафти до Західної Європи. Крім того, за його словами, ця інфраструктура знадобиться і самій Україні.

"Україна, наприклад, повідомляє, що має власні запаси газу і що в короткостроковій перспективі вона може використовувати його не тільки для внутрішнього споживання, а й для експорту на Захід. Але доставити його туди можна тільки через існуючу інфраструктуру. Якщо вона хоче зберегти цю інфраструктуру, вона має її використовувати", - наголосив Фіцо.

Крім цього він сказав, що Словаччина підтримує Україну в її вступі до ЄС і чекає від країни "нормальної та розумної поведінки в цьому дусі". Прем'єр додав, що не використовувати створену інфраструктуру транзиту енергоносіїв - це нерозумно.

"Від цього виграють і Словаччина, і Україна, оскільки оплачується транзит і транзитні збори", - сказав він.

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Роберт Фіцо