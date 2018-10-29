Fitch прогнозує уповільнення економічного зростання в Україні у 2019 році

Фото: Fitch Rating (flickr.com/solvencyiiwire)

У рік виборів ніхто від України економічного дива не чекає

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує уповільнення зростання ВВП України у 2019 році. Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

Як наголошується в публікації, Fitch очікує, що зростання ВВП прискориться до 3,3% у 2018 році завдяки внутрішньому попиту і низькій базі порівняння.

Проте вже в 2019 році зростання сповільниться до 2,9% через більш жорстку грошово-кредитну політику, зниження світових цін на сировинні товари, а також більш помірне зростання заробітної плати, вважають аналітики агентства.

Нагадаємо, що в проекті держбюджету-2019, який уряд подав до парламенту, передбачено зростання реального ВВП на 3%.

Зазначимо, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує зростання світового ВВП у 2018 році на 3,3% і на 3,1% у 2019 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз зростання ВВП України у 2019 році з 3,3% до 2,7%. У той же час МВФ підвищив прогноз по зростанню ВВП України у 2018 році з 3,2% до 3,5%.