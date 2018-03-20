Fitch подтвердило рейтинг "Укрзализныци" на уровне "ССС"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "Укрзализныця" в иностранной валюте на уровне "CCC". Об этом говорится в сообщении агентства.

Согласно сообщению, перевозчику присвоен долгосрочный РДЭ в национальной валюте – "RD", краткосрочный РДЭ в иностранной валюте - "C" и национальный долгосрочный рейтинг - "RD(ukr)".

Также долгосрочный рейтинг в иностранной валюте облигаций Shortline Plc, представляющих собой участие в кредите на 500 млн долларов, также подтвержден на уровне "CCC".

В то же время, сохранение РДЭ в национальной валюте и национального долгосрочного рейтинга на уровне "RD" (ограниченный дефолт) говорит о неполном выполнении компанией обязательств по основной сумме долга перед некоторыми украинскими кредиторами и то, что "Укрзализныця" продолжает реструктуризацию этих обязательств.

Рейтинг облигаций Shortline Plc находится на одном уровне с долгосрочным РДЭ ПАО в иностранной валюте, отражая мнение Fitch, что эти ценные бумаги представляют собой прямые безусловные приоритетные необеспеченные обязательства ПАО и являются равными по очередности исполнения со всеми другими существующими и будущими необеспеченными и несубординированными обязательствами.

Напомним, в ноябре прошлого года международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B-".