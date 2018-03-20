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Fitch підтвердило рейтинг "Укрзалізниці" на рівні "ССС"

НовиниЕкономіка    20.03.2018 - 11:33
Фото: ПАТ "Укрзалізниця" (facebook.com)
Фото: ПАТ "Укрзалізниця" (facebook.com)

Агентство констатує неповне виконання перевізником зобов'язань перед кредиторами

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) ПАТ "Укрзалізниця" в іноземній валюті на рівні "CCC". Про це говориться в повідомленні агентства.

Згідно з повідомленням, перевізнику присвоєно довгостроковий РДЕ в національній валюті – "RD", короткостроковий РДЕ в іноземній валюті - "C" і національний довгостроковий рейтинг - "RD(ukr)".

Також довгостроковий рейтинг в іноземній валюті облігацій Shortline Plc, що представляють собою участь в кредит на 500 млн доларів, що також підтверджено на рівні "CCC".

У той же час, збереження РДЕ в національній валюті і національного довгострокового рейтингу на рівні "RD" (обмежений дефолт) говорить про неповне виконання компанією зобов'язань по основній сумі боргу перед деякими українськими кредиторами і те, що "Укрзалізниця" продовжує реструктуризацію цих зобов'язань.

Рейтинг облігацій Shortline Plc знаходиться на одному рівні з довгостроковим РДЕ ПАТ в іноземній валюті, відображаючи думку Fitch, що ці цінні папери представляють собою прямі безумовні пріоритетні незабезпечені зобов'язання ПАТ та є рівними за черговістю виконання з усіма іншими існуючими та майбутніми незабезпеченими і несубординированными зобов'язаннями

Нагадаємо, в листопаді минулого року міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's (S&P) підтвердило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній і національній валютах на рівні "B-".

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Теги: Fitch, Укрзалізниця, рейтинг
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