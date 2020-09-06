Fitch подтвердило рейтинг Украины и указало на риски отката реформ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B". Прогноз по рейтингу остается "стабильным".

Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечают аналитики Fitch, рейтинги Украины отражают надежную основу макроэкономической политики, которая позволила снизить инфляцию и сузить бюджетный дефицит после шока из-за коронавируса, а также рекордную международную поддержку.

Однако этим сильным сторонам противостоят более низкая внешняя ликвидность в условиях высоких потребностей в финансировании, связанными с крупными выплатами суверенного долга, уязвимым, хотя и улучшающимся банковским сектором, и слабыми показателями корпоративного управления.

"Шок коронавируса, по крайней мере, временно обратил вспять улучшения, достигнутые Украиной в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитического и экономического кризиса 2014-2015 годов, а также снижения волатильности роста", - считают аналитики Fitch.

Как отмечается в сообщении, правительство при президенте Владимире Зеленском остается популярным, однако его политическая позиция несколько ослабла, особенно в Раде, поскольку сопротивление реформам со стороны заинтересованных сторон и олигархов не только отсрочило и ослабило законодательство о реформах, но и теперь угрожает подорвать одобренные реформы, такие как санация банков и антикоррупционная повестка дня.

По мнению Fitch, Зеленский по-прежнему привержен делу урегулирования конфликта с Россией. "Хотя обе страны участвовали в обмене пленными и заключили соглашения о прекращении огня, мы не ожидаем разрешения российско-украинского конфликта в ближайшем будущем", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило свой апрельский прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу Украины с "позитивного" до "стабильного" и подтвердило рейтинг дефолта эмитента на уровне "B".